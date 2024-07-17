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«Даже взрослым страшно»: В районе Бурятии людей запугали кони

«Даже взрослым страшно»: В районе Бурятии людей запугали кони
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они носятся по сельским улицам, а у оград лежат и орут коровы

Кижингинцы жалуются на лошадей, которые бегают по сёлам. За животными, по словам жителей района, никто не присматривает.

- Сейчас в летнее время очень опасно, ведь на улицах играют дети. И даже взрослым страшно. В некоторых районах придумали штрафстоянки. Почему бы и у нас так не сделать? Тогда хозяева начнут следить за своим животными, – заявили сельчане в группе «Кижинга-инфо.24/7».

Люди сетуют и на разгуливающих по улицам бурёнок. «Коровы с телятами возле ограды лежат и орут поутру», – отметили они.
 
В администрации сельского поселения «Кижингинский сомон» владельцев скота призвали соблюдать правила выпаса. И напомнили о грозящих нарушителям штрафах, которые в разы увеличили ещё в декабре. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.

Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.

Пару недель назад в соцсетях рассказали о конях, которые напали на отдыхающих в Прибайкальском районе. Они едва не затоптали детей. 

лошади коровы животные дети безопасность

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