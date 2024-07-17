«Даже взрослым страшно»: В районе Бурятии людей запугали кони





Кижингинцы жалуются на лошадей, которые бегают по сёлам. За животными, по словам жителей района, никто не присматривает.



- Сейчас в летнее время очень опасно, ведь на улицах играют дети. И даже взрослым страшно. В некоторых районах придумали штрафстоянки. Почему бы и у нас так не сделать? Тогда хозяева начнут следить за своим животными, – заявили сельчане в группе «Кижинга-инфо.24/7».



Люди сетуют и на разгуливающих по улицам бурёнок. «Коровы с телятами возле ограды лежат и орут поутру», – отметили они.



В администрации сельского поселения «Кижингинский сомон» владельцев скота призвали соблюдать правила выпаса. И напомнили о грозящих нарушителям штрафах, которые в разы увеличили ещё в декабре. Если ранее они колебались от 1 до 5 тысяч рублей для физических, от 2000 до 6000 – для должностных и от 4000 до 10 000 рублей – для юридических лиц, то теперь возросли до 3000-5000, 10 000-50 000 и 50 000-100 000 рублей соответственно.



Коровы, лошади, козы и другие сельхозживотные должны находиться только на огороженных (или неогороженных) пастбищах, причём под наблюдением. Прогон же осуществляется по маршрутам, которые определяют местные власти.



