Призёр первенства Европы по женской борьбе из Бурятии поделилась эмоциями

Медали первенства Европы взяли Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев



В начале июля в Нови-Саде (Сербия) завершилось первенство Европы U-20 по спортивной борьбе. Двое представителей Бурятии – Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев – завоевали бронзовые медали.



Должон представляла Россию в весовой категории до 57 кг. В 1/8 финала она одержала победу над Инной Алимовой (Литва). В ¼ уступила будущей обладательнице золота Алине Филипович (Украина) со счётом 0:10. Однако так как украинка вышла в финал, Должон получила право бороться в утешительном раунде. Этим шансом она сполна воспользовалась, одержала сложную победу над немкой Марией Трайер и завоевала бронзовую медаль.



Сегодня на брифинге спортсменка рассказала, что после поражения в 1/4 финала собраться ей было непросто. Однако Должон всё же сумела настроиться.



- Я проиграла в 1/4 финала, и было тяжело бороться в утешительной встрече. Ещё нужно было настраиваться на третье место, и это тоже ответственность: тут либо медаль в копилке, либо останешься без ничего, - рассказала она.



Для спортсменки выезд в Сербию стал первым международным стартом в карьере. В целом она осталась довольна своим результатом.



- Это мой первый международный старт, думаю, что для меня это хороший результат. Очень много людей меня поддерживали, переживали, волновались, спасибо всем. Хочу поблагодарить своих тренеров за подготовку и терпение, - подчеркнула Должон Цынгуева.



В свою очередь, представители федерации спортивной борьбы Бурятии благодарят генерального партнёра сборной республики – Забайкальское горнорудное предприятие.



Стоит отметить, что для спортсменки это вторая медаль, завоёванная в Сербии. Перед этим Должон завоевала ещё на одну бронзу на юношеском первенстве Европы U-17.



Тренер спортсменки Вандан Базаров также доволен результатами подопечной.



- Должон тренируется у нас уже два года. За две недели до турнира проходил сборы в Москве, там я провожал её. Потом дома с телефона смотрели и поддерживали. Выступила она достойно, надеялись на золото, но бронза – это тоже хорошо! – подчеркнул Базаров.



Ещё одну бронзовую медаль первенства Европы U-20 завоевал Тамир Ешинимаев (весовая категория до 74 кг). Тренер спортсмена Батор Базаров заявил, что конкуренция в этом весе внутри российской сборной была очень высокой. В связи с этим отбор на первенство Европы прошёл в два этапа: сперва в Кисловодске (Ставропольский край), а затем в подмосковном Новогорске. По итогам двух этапов Тамир доказал, что именно он достоин представлять Россию.



В 1/8 финала первенства Европы Тамир одержал победу над Нареком Никогосяном (Армения) со счётом 4:0. В полуфинале же со счётом 3:1 уступил украинцу Вадиму Цуркану. В схватке за бронзовую медаль представитель Бурятии был сильнее спортсмена из Турции Ибрагима Япрака.



- Хотели завоевать золото, но, как Должон отметила, после поражения тяжело настраиваться на борьбу за третье место. Как тренер находился всегда рядом, мы мотивировали и поддерживали спортсменов. Тамир боролся с одним из сильнейших в его возрасте, с турецким борцом Ибрагимом Япрак. В упорной борьбе со счётом 3:3 смогли победить и привезти на родину медаль, - поделился тренер Вандан Базаров.



Отдыхать спортсменам пока некогда. Уже на этой недели они отправятся на сборы: Тамир – в Кисловодск, а Должон – в Москву.



Всего сборная России первенство Европы U-20 по спортивной борьбе завоевала 25 наград. В активе команды 12 золотых, 5 серебряных и 8 бронзовых медалей.

