16 июля

15 июля

Популярное

На Бурятию обрушатся дожди с грозами

На Бурятию обрушатся дожди с грозами
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В некоторых районах похолодает до +18 градусов

Во вторник, 16 июля, Бурятию накроют кратковременные дожди и грозы, а кое-где даже выпадет град. Днём по республике ожидается от +25 до +30 и местами – от +18 до +23 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.

В Улан-Удэ в дневное время от +25 до +27 и гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный, 7-12 м/с. 
дожди гроза погода прогноз погоды

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

На Бурятию обрушатся дожди с грозами
На Бурятию обрушатся дожди с грозами
Общество, 16.07.2024
В некоторых районах похолодает до +18 градусов
В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана
В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана
Общество, 15.07.2024
Он состоится в Мухоршибирском районе
Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Общество, 15.07.2024
В них примут участие более 100 спортсменов
В Бурятии поклонятся прародителю булагат
В Бурятии поклонятся прародителю булагат
Общество, 15.07.2024
21 июля состоится поклонение Буха-нойону
Из сибирского мамонта впервые извлекли остекленевшие хромосомы
Из сибирского мамонта впервые извлекли остекленевшие хромосомы
Общество, 15.07.2024
Они позволят собрать геномы вымерших видов
В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии
В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии
Общество, 15.07.2024
Объект расположен в Старобешевском районе
Призёр первенства Европы по женской борьбе из Бурятии поделилась эмоциями
Призёр первенства Европы по женской борьбе из Бурятии поделилась эмоциями
Общество, 15.07.2024
Медали первенства Европы взяли Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев
В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду
В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду
Общество, 15.07.2024
Николай Мункуев — автор около 100 научных работ
В районе Бурятии обустроили туристическую тропу
В районе Бурятии обустроили туристическую тропу
Общество, 15.07.2024
Строительством тропы занимались волонтёры
В Забайкалье назначили нового епископа
В Забайкалье назначили нового епископа
Общество, 15.07.2024
Он возглавит Нерчинскую епархию
В Иркутской области эхиритские роды собрались на фестиваль
В Иркутской области эхиритские роды собрались на фестиваль
Общество, 15.07.2024
Мероприятие прошло в Ольхонском районе
В Бурятии завершились сельские спортивные игры
В Бурятии завершились сельские спортивные игры
Общество, 15.07.2024
В общекомандном зачёте лидировал Закаменский район

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^