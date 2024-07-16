На Бурятию обрушатся дожди с грозами

В некоторых районах похолодает до +18 градусов



Во вторник, 16 июля, Бурятию накроют кратковременные дожди и грозы, а кое-где даже выпадет град. Днём по республике ожидается от +25 до +30 и местами – от +18 до +23 градусов. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.



В Улан-Удэ в дневное время от +25 до +27 и гроза с кратковременным дождём. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.