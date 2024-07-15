Из сибирского мамонта впервые извлекли остекленевшие хромосомы

Они позволят собрать геномы вымерших видов



Из кожи найденного в Якутии шерстистого мамонта возрастом 52 000 лет впервые удалось извлечь остекленевшие древние хромосомы. Они намного крупнее известных ранее типов древней ДНК и сохраняют информацию о том, какие гены были активны. Как предполагают учёные, в дальнейшем это поможет собрать геномы вымерших видов. Хромосомы сохранились благодаря холодному и сухому климату Якутии, в котором естественным образом произошёл процесс, аналогичный созданию вяленой говядины. Статья об этом исследовании опубликована в биологическом журнале Cell.



Огромный вклад в эти исследования внесли российские учёные. Группа из четырёх сотрудников музея мамонта (Якутия) под началом руководителя отдела изучения мамонтовой фауны доктора биологических наук Альберта Протопопова находила в архивах и предоставляла для исследования всё новые и новые материалы мамонтовой фауны. Команда гистологов из лаборатории морфологии и функции клеточных структур института цитологии и генетики СО РАН, возглавляемая доктором биологических наук Николаем Рубцовым, описывала гистологическую структуру тех мест, откуда были получены ядра клеток.



Учёные лаборатории цитогенетики животных института молекулярной и клеточной биологии СО РАН извлекали ДНК образцов, выполняли для многих из них метод Hi-C, выделяли и изучали внутренние структуры хромосом. Сотрудники лаборатории сделали огромную трудоёмкую работу, вручную исследовав цитологию несколько сотен образцов тканей мамонтов и слонов. Исследованию помогло то, что в ИМКБ собрана большая коллекция клеток афротерий — особой ветви плацентарных млекопитающих, к которой относятся все слоны. Об этом сообщает Сибирское отделение Российской академии наук.



