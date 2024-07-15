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В Бурятии учёные соберутся на научную конференцию

В Бурятии учёные соберутся на научную конференцию
Общество,  Фото:ИрФ СО РАН
Она будет посвящена кремнию

С 16 по 19 июля в Бурятии, на Байкале пройдёт XV конференция «Кремний-2024». Научное мероприятие посвящено актуальным проблемам физики, материаловедения, технологии и диагностики кремния, нанометровых структур и приборов на его основе.

- Конференция «Кремний-2024» является продолжением серии научных конференций, посвящённых кремнию. Свою историю она ведёт от общероссийского совещания по кремнию, проведённого в МИСиС в 1999 году. За эти годы мероприятие превратилось в основной форум, где учёные, представляющие академическое сообщество, вузы и промышленность России и стран СНГ, могут обсудить актуальные проблемы по всему кругу вопросов, включающему в себя получение металлургического и поликристаллического кремния, рост и материаловедение объёмных кристаллов и тонких плёнок кремния и родственных материалов, а также физику, технологию и диагностику наноструктур на их основе, - сообщает Иркутский филиал Сибирского отделения Российской академии наук

На конференции будут представлены приглашённые доклады ведущих учёных, работающих в области материаловедения кремния и его применений, а также устные и стендовые доклады. Организатором конференции выступает институт геохимии им. А.П. Виноградова СО РАН.

Возрастное ограничение: 16+.
наука Бурятия конференция

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