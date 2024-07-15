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В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду

В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду
Общество,  Фото:администрация Кяхтинского района
Николай Мункуев — автор около 100 научных работ

12 июля в улусе Дэбэн Селенгинского района Бурятии открыли мемориальную доску известному учёному-востоковеду Николаю Цырендоржиевичу Мункуеву.

- Николай Мункуев — выдающаяся личность, доктор исторических наук, специалист в области средневековой истории Китая и Монголии, автор около 100 научных работ, известных не только в России, но и за рубежом. Свободно владел несколькими языками. О таком человеке нужно и важно знать, сохранять память о научных достижениях, - сообщил глава Кяхтинского района Андрей Фомин.

Напомним, что в Дэбэне состоялось открытие дома-музея имени Николая Мункуева. Также в этот день в Бултумурском дацане прошёл круглый стол в рамках 260-летия института Пандито Хамбо-лам, где обсудили труды и достижения учёного.
Бурятия Селенгинский район Кяхтинский район мемориальная доска ученый наука история

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