В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду

Общество, Фото: администрация Кяхтинского района

Николай Мункуев — автор около 100 научных работ



12 июля в улусе Дэбэн Селенгинского района Бурятии открыли мемориальную доску известному учёному-востоковеду Николаю Цырендоржиевичу Мункуеву.



- Николай Мункуев — выдающаяся личность, доктор исторических наук, специалист в области средневековой истории Китая и Монголии, автор около 100 научных работ, известных не только в России, но и за рубежом. Свободно владел несколькими языками. О таком человеке нужно и важно знать, сохранять память о научных достижениях, - сообщил глава Кяхтинского района Андрей Фомин.



Напомним, что в Дэбэне состоялось открытие дома-музея имени Николая Мункуева. Также в этот день в Бултумурском дацане прошёл круглый стол в рамках 260-летия института Пандито Хамбо-лам, где обсудили труды и достижения учёного.

