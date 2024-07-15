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Чита примет всероссийские соревнования по дартсу

Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Общество, 
В них примут участие более 100 спортсменов

Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» пройдут 19 июля в Чите. По предварительным данным в регион съедутся более 100 спортсменов из Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Иркутской областей, Республик Саха (Якутия), Бурятии и Хакасии, а также из Москвы.

Местом проведения турнира станет Забайкальская краевая филармония. Соревнования начнутся в 10:00.

Подробную информацию можно узнать в официальной группе федерации дартса Забайкальского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.

Возрастное ограничение: 6+.
Забайкальский край дартс спорт

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