Чита примет всероссийские соревнования по дартсу

В них примут участие более 100 спортсменов



Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» пройдут 19 июля в Чите. По предварительным данным в регион съедутся более 100 спортсменов из Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Иркутской областей, Республик Саха (Якутия), Бурятии и Хакасии, а также из Москвы.



Местом проведения турнира станет Забайкальская краевая филармония. Соревнования начнутся в 10:00.



Подробную информацию можно узнать в официальной группе федерации дартса Забайкальского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.



Возрастное ограничение: 6+.

