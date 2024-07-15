В них примут участие более 100 спортсменов
Всероссийские соревнования по дартсу «Забайкальские стрелы» пройдут 19 июля в Чите. По предварительным данным в регион съедутся более 100 спортсменов из Приморского и Хабаровского краёв, Амурской и Иркутской областей, Республик Саха (Якутия), Бурятии и Хакасии, а также из Москвы.
Местом проведения турнира станет Забайкальская краевая филармония. Соревнования начнутся в 10:00.
Подробную информацию можно узнать в официальной группе федерации дартса Забайкальского края, сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта региона.
Возрастное ограничение: 6+.
Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Он состоится в Мухоршибирском районе
В них примут участие более 100 спортсменов
21 июля состоится поклонение Буха-нойону
Её проведут в Бичурском районе
Они позволят собрать геномы вымерших видов
Она будет посвящена кремнию
Объект расположен в Старобешевском районе
Медали первенства Европы взяли Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев
Николай Мункуев — автор около 100 научных работ
Строительством тропы занимались волонтёры
Он возглавит Нерчинскую епархию
Мероприятие прошло в Ольхонском районе
В общекомандном зачёте лидировал Закаменский район
Он выиграл две медали турнира
Турнир в Москве проходил в условиях «тропической» жары