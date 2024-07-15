21 июля состоится поклонение Буха-нойону
В воскресенье, 21 июля, на горе Буха-Нойон, в местности Далахай, недалеко от села Торы Тункинского района Бурятии пройдёт тайлган в честь прародителя булагат — Буха-нойона. Цель обряда — обратиться к божеству с просьбами о мире, защите военнослужащих и благополучии народа республики.
Приехать на тайлган может каждый при условиях соблюдения правил поведения участников обряда. На обряде верующие должны иметь при себе список членов семьи и набор продуктов для подношения: заваренный чёрный чай, молоко, тарасун, готовый саламат (зөөхэй), сигареты, спички, атласные ленты трёх цветов длиной 60 см.
Женщины также смогут присутствовать вблизи от участников обряда при соблюдении условия «арюун» (чистоты). Для женщин будет отведена специальная территория.
Возрастное ограничение: 18+.
В Бурятии поклонятся прародителю булагат
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