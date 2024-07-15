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В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана

В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко, из архива
Он состоится в Мухоршибирском районе

С 19 по 20 июля на территории Зандинского дугана в селе Зандин Мухоршибирского района Бурятии пройдёт традиционный летний праздник «Түгнын хүсэн – 2024», посвящённый хранителю Зандинского дугана Чойжил Сахюусану.

Серия мероприятий начнётся с работы научно-практической конференции «Түгнын хүсэн» 19 июля в 13:00. Спикер – доктор буддийской философии, проректор Буддийского университета Радна-Жап Содномов.

20 июля пройдут основные события: молебен (начало в 9:00), спортивные соревнования по национальным видам спорта «Эрын гурбан наадан» (с 10:00). В программе: бурятская борьба среди юношей 2006 года рождения и младше, стрельба из лука и конные скачки. Торжественное открытие традиционного летнего праздника «Түгнын хүсэн — 2024» с участием народной артистки Республики Бурятия Бадма-Ханды Аюшеевой состоится в 11:00.

Республиканский литературно-поэтический конкурс среди детей 7–14 лет «Түгнын хүсэн – 2024» пройдёт полностью на бурятском языке. Участвуют Закаменский, Кижингинский, Селенгинский, Хоринский и Мухоршибирский районы. Заявки на участие принимаются до 18 июля.

Праздник «Сахюусан дуганай найр наадан» завершится концертом с участием победителей конкурса «Навстречу Алтаргане» и артистов бурятской эстрады Елены Борохитовой и народного ансамбля песни и танца «Байкальские волны» в 17:00. Об этом сообщает республиканский центр народного творчества.

Возрастное ограничение: 6+.
Бурятия Мухоршибирский район буддизм Праздники спорт конкурс

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