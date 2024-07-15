16 июля

15 июля

Популярное

В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии

В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии
Общество,  Фото:УКС РБ
Объект расположен в Старобешевском районе

Специалисты ремонтируют столовую и пищеблок школы в селе Марьяновка Старобешевского района ДНР. На ремонт школы были выделены средства из бюджета Бурятии.

На сегодняшний день работы выполнены уже на 89 %. Курирует ремонт управление капитального строительства РБ.

Как рассказали в управлении, Марьяновская школа считается самой крупной школой в селе по количеству детей, но до недавнего времени здание было в плачевном состоянии. Перед строителями стояла задача полностью заменить полы в школе, которые раньше были деревянными и прогнившими. Также в одном из помещений требовалось облицевать стены плиткой, а в другом — покрасить. Среди прочих важных задач были ремонт потолков, замена дверей, внутренняя отделка и ремонт инженерных систем. Кроме этого, ранее в помещении, где готовили пищу, даже не было вытяжки. Теперь она появилась, и сотрудникам школы будет комфортно работать.

- В настоящее время в пищеблоке завершаются штукатурно-малярные работы, работы по укладке настенной плитки, установке сантехники и монтажу потолков «Армстронг». Рядом с пищеблоком находится зал для приёма пищи. В нем также завершается внутренняя отделка и подготовка к укладке линолеума, - отметили в УКС РБ.
ДНР школа ремонт капитальный ремонт Бурятия

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана
В Бурятии проведут праздник в честь Чойжил Сахюусана
Общество, 15.07.2024
Он состоится в Мухоршибирском районе
Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Чита примет всероссийские соревнования по дартсу
Общество, 15.07.2024
В них примут участие более 100 спортсменов
В Бурятии поклонятся прародителю булагат
В Бурятии поклонятся прародителю булагат
Общество, 15.07.2024
21 июля состоится поклонение Буха-нойону
Из сибирского мамонта впервые извлекли остекленевшие хромосомы
Из сибирского мамонта впервые извлекли остекленевшие хромосомы
Общество, 15.07.2024
Они позволят собрать геномы вымерших видов
В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии
В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии
Общество, 15.07.2024
Объект расположен в Старобешевском районе
Призёр первенства Европы по женской борьбе из Бурятии поделилась эмоциями
Призёр первенства Европы по женской борьбе из Бурятии поделилась эмоциями
Общество, 15.07.2024
Медали первенства Европы взяли Должон Цынгуева и Тамир Ешинимаев
В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду
В улусе Бурятии установили мемориальную доску учёному-востоковеду
Общество, 15.07.2024
Николай Мункуев — автор около 100 научных работ
В районе Бурятии обустроили туристическую тропу
В районе Бурятии обустроили туристическую тропу
Общество, 15.07.2024
Строительством тропы занимались волонтёры
В Забайкалье назначили нового епископа
В Забайкалье назначили нового епископа
Общество, 15.07.2024
Он возглавит Нерчинскую епархию
В Иркутской области эхиритские роды собрались на фестиваль
В Иркутской области эхиритские роды собрались на фестиваль
Общество, 15.07.2024
Мероприятие прошло в Ольхонском районе
В Бурятии завершились сельские спортивные игры
В Бурятии завершились сельские спортивные игры
Общество, 15.07.2024
В общекомандном зачёте лидировал Закаменский район
Сумоист Бурятии завоевал золото пляжного кубка России
Сумоист Бурятии завоевал золото пляжного кубка России
Общество, 15.07.2024
Турнир в Москве проходил в условиях «тропической» жары

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^