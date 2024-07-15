В ДНР завершается ремонт школы на деньги Бурятии

Общество, Фото: УКС РБ

Объект расположен в Старобешевском районе



Специалисты ремонтируют столовую и пищеблок школы в селе Марьяновка Старобешевского района ДНР. На ремонт школы были выделены средства из бюджета Бурятии.



На сегодняшний день работы выполнены уже на 89 %. Курирует ремонт управление капитального строительства РБ.



Как рассказали в управлении, Марьяновская школа считается самой крупной школой в селе по количеству детей, но до недавнего времени здание было в плачевном состоянии. Перед строителями стояла задача полностью заменить полы в школе, которые раньше были деревянными и прогнившими. Также в одном из помещений требовалось облицевать стены плиткой, а в другом — покрасить. Среди прочих важных задач были ремонт потолков, замена дверей, внутренняя отделка и ремонт инженерных систем. Кроме этого, ранее в помещении, где готовили пищу, даже не было вытяжки. Теперь она появилась, и сотрудникам школы будет комфортно работать.



- В настоящее время в пищеблоке завершаются штукатурно-малярные работы, работы по укладке настенной плитки, установке сантехники и монтажу потолков «Армстронг». Рядом с пищеблоком находится зал для приёма пищи. В нем также завершается внутренняя отделка и подготовка к укладке линолеума, - отметили в УКС РБ.

