В Бурятии стартует республиканская спартакиада пенсионеров

Её проведут в Бичурском районе



С 18 по 20 июля в селе Бичура состоится VIII республиканская летняя спартакиада пенсионеров Бурятии. Массовые соревнования проводятся один раз в два года для популяризации здорового образа жизни среди людей старшего возраста.



В этом году соревнования в Бичуре пройдут под эгидой главы и правительства РБ, министерства социальной защиты и министерства спорта РБ при поддержке республиканского совета ветеранов, БРО «Союза пенсионеров России». В массовом мероприятии примут участие порядка 400 спортсменов старшего возраста.



- Цель спартакиады – создание условий для активного долголетия граждан пожилого возраста и сохранения спортивных традиций, повышения социальной активности людей старшего поколения в обществе. В соревнованиях принимают участие 23 сборные команды ветеранов районов Республики Бурятия по одной команде от каждого района, в том числе три команды города Улан-Удэ, одна команда от северных районов: Муйского и Северобайкальского, а также г. Северобайкальск, - уточнила министр социальной защиты населения Бурятии Татьяна Быкова. - В программе спартакиады 8 видов спорта: волейбол, шахматы, пулевая стрельба, настольный теннис, дартс, стрельба из лука, лёгкая атлетика. И в этом году добавляется новый вид – миниволей, который пройдёт вне зачёта общих итогов. Лучшие спортсмены – победители спартакиады получают возможность участия в ежегодной федеральной спартакиаде пенсионеров России.



В 2022 году массовые соревнования среди спортсменов старшего возраста прошли в селе Кижинга.



- Тогда первое место завоевала сборная команда г. Улан-Удэ, второе – Кижингинского района, бронзовый кубок отправился в Тункинский район. Соответственно, сертификат на 125 тысяч за общекомандное место достался городским спортсменам, на 100 тысяч рублей – Кижинге, сертификат на 75 тысяч рублей увезла с собой команда Тунки. Денежные призы достались и самым возрастным спортсменам состязаний. Первая спартакиада состоялась в г. Кяхта в 2008 году (инициатором выступил БРО «Союз пенсионеров России»). В разные годы соревнования проходили в Иволгинском, Кабанском, Курумканском, Тункинском, Кижингинском районах, - напомнили в министерстве соцзащиты Бурятии.



Возрастное ограничение: 6+.

