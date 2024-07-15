В некоторых районах пройдут дожди с грозами
В понедельник, 15 июля, Бурятию вновь накроет сильная жара. Днём по республике – от +28 до +33 и в отдельных районах – от +18 до +23 градусов. Кое-где обещают дожди с грозами. Ветер северо-западный, 3-8 м/с с порывами до 14 м/с.
В Улан-Удэ без осадков и от +29 до +31. Ветер северо-западный, 6-11 м/с.
В Бурятию вернётся 30-градусная жара
Общество, Фото:
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