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Улан-удэнцы ополчились в соцсетях на таксистов

Улан-удэнцы ополчились в соцсетях на таксистов
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru, из архива
Они заявили, что водители машин с «шашечками» ломят ценники и игнорируют заявки

В столице Бурятии крайне недовольны местными службами заказа такси. Это уже давно наболевший для многих вопрос. К примеру, одна из жителей микрорайона Солдатский на днях пыталась уехать в больницу с ребёнком. Заявку, по её словам, никто не взял.

- Вызывала примерно за два часа до приёма. Тариф был 480 рублей. Подняла до 700 и никто не приехал, – рассказала улан-удэнка в паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».

Другой агрегатор за поездку по детскому тарифу выставил 900 рублей, но на заказ водители тоже не отреагировали. В итоге женщине пришлось добираться до медучреждения на общественном транспорте.

- В полном автобусе в жару с маленьким ребёнком – это просто ужас. Дышать нечем, – поделилась анонимный автор.

Пост собрал 90 тысяч просмотров и 300 с лишним комментариев. Горожане по традиции разделились на два лагеря. Одни начали на чём свет стоит ругать таксистов, отметив, с детьми вообще невозможно никуда уехать. Другие же заступаются за них. Участники сообщества подчеркнули: брать все заявки подряд шофёры в общем-то и не обязаны, да это иногда и невыгодно. «В городе уехать в тот же центр сложно, а вы про свои деревни – Истоки, Поселья», – высказалась одна из подписчиц.

Кстати, одна из служб заказа отреагировала на публикацию. Там заявили, что подобные ситуации с заявками отслеживают.

- Мы анализируем такие случаи и работаем в этом направлении. Рекомендуем следить за статусом предзаказа в приложении за полчаса до поездки. Если к нужному времени водитель не найден, создайте новый заказ и нажмите кнопку «Ускорить», – посоветовал представитель агрегатора. – Тарифы установлены с учётом того, что водитель находится рядом с адресом клиента. Договорная цена способна компенсировать расходы, когда он далеко.

Цены на такси в Улан-Удэ сравнивают со многими российскими городами – и всё не в пользу бурятской столицы. Один из подписчиков, к примеру, сообщил, что живёт в другом регионе и там проблем нет.

- Назначают машину сразу. Когда бываю в Улан-Удэ и нужно куда-то уехать вовремя, прошу знакомых или родственников. И не на халяву, чтобы моя просьба кого-то не тяготила – всегда даю на бензин, даже если отказываются. Немного больше чем дал бы таксисту, – пояснил посетитель паблика.

Некоторые недобросовестные водители, кстати, пытаются обобрать участников СВО. В конце мая один из них прилетел на побывку на малую родину. Он вышел из здания аэропорта и тут же повстречал таксиста. За бойцом должна была приехать жена, однако он решил узнать, в какую сумму обойдётся поездка до микрорайона Дивизионный.
 
- Думаю – прикинусь неместным. Стоим, значит, разговариваем. Я в форме с небольшим рюкзаком. Говорю: «Мне в микрорайон Дивизионный. Дядя сразу смекнул, что к чему – и началось: через весь город нужно ехать далековато и т. д, – рассказал военнослужащий в другой местной группе.

В итоге с мужчины попросили 5000 рублей. Участник СВО признался: он был готов, что водитель завернёт, но не столько же. Тогда тот предложил скидку в 500 рублей как военному. Боец, по собственному же признанию, поспешил удалиться, а в заключение посоветовал таксистам «иметь совесть».

Ранее «Царьград» со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах писал, что московский таксист, который вёз военнослужащего из Бурятии из аэропорта до отеля, потребовал за услугу 127 тысяч рублей. Пассажир согласился перевести названную сумму. Этой историей в итоге заинтересовались в полиции. 

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