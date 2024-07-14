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Над Бурятией раздался «Голос кочевников» с Найком Борзовым. Фоторепортаж

Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В республике завершился главный open-air лета

В этом году в Бурятии вновь состоялся фестиваль мировой этномузыки «Голос кочевников» (возрастное ограничение – 6+). Он продолжался два дня – с пятницы, 12-го по субботу, 13-го июля. Фестиваль, по традиции, прошёл в Ацагатской степи – это в пригородном Заиграевском районе.

Сцен, где выступали музыканты, было три – «Солнце», Звезда» и «Луна» и на каждой – своя программа. Во второй день зрителей радовали в том числе Дашима Соктоева, «Диктофон», Бадма-Ханда, «Сезон Dождей», Therr Maitz и Найк Борзов, которого пригласили на главный open-air лета в качестве хедлайнера.

В Ацагатской степи в этот раз, как и в прошлом году, организовали различные интерактивы, мастер-классы, конкурсы и модный показ. А подкрепиться всем желающим предлагали на фудкорте.  «Голос» давно стал настоящим культурным брендом республики, ради которого к нам съезжаются зрители, исполнители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.


Возрастное ограничение – 6+

Голос кочевников фестиваль музыка

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