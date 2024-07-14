Над Бурятией раздался «Голос кочевников» с Найком Борзовым. Фоторепортаж









Возрастное ограничение – 6+





В Ацагатской степи в этот раз, как и в прошлом году, организовали различные интерактивы, мастер-классы, конкурсы и модный показ. А подкрепиться всем желающим предлагали на фудкорте. «Голос» давно стал настоящим культурным брендом республики, ради которого к нам съезжаются зрители, исполнители и творческие коллективы из разных городов России и даже из других стран.