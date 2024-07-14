Он оказался небезопасным
Недавно в Северомуйске отобрали пробы воздуха в двух контрольных точках. Его проверили на содержание взвешенных веществ, в том числе – оксида углерода, диоксида азота, серы и сажи, сообщает «Муя-инфо.24/7».
Лабораторные исследования показали, что в двух местах – на улицах Забайкальская и Первомайская – в 1,3 раза превышена предельно допустимая максимальная разовая концентрация по взвешенным крупнодисперсным частицам РМ10 (размером от 2,5 до 10 мкм) и в 2,3 раза – по взвешенным тонкодисперсным РМ2,5 (размером от 0,001 до 2,5 мкм). С чем это связано, не уточняется.
На севере Бурятии люди дышат грязным воздухом
Общество, Фото:
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