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На севере Бурятии люди дышат грязным воздухом

На севере Бурятии люди дышат грязным воздухом
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Он оказался небезопасным

Недавно в Северомуйске отобрали пробы воздуха в двух контрольных точках. Его проверили на содержание взвешенных веществ, в том числе – оксида углерода, диоксида азота, серы и сажи, сообщает «Муя-инфо.24/7».

Лабораторные исследования показали, что в двух местах – на улицах Забайкальская и Первомайская – в 1,3 раза превышена предельно допустимая максимальная разовая концентрация по взвешенным крупнодисперсным частицам РМ10 (размером от 2,5 до 10 мкм) и в 2,3 раза – по взвешенным тонкодисперсным РМ2,5 (размером от 0,001 до 2,5 мкм). С чем это связано, не уточняется. 

воздух Роспотребнадзор Муйский

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