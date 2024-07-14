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«Золотая недвижимость»: Улан-удэнцев сразил коттедж в пригороде по космической цене

«Золотая недвижимость»: Улан-удэнцев сразил коттедж в пригороде по космической цене
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Хозяева хотят за него 7 с лишним миллионов

В одном из местных пабликов во «ВКонтакте» недавно обратили внимание на выставленный на продажу двухэтажный дом. Объявление разместили на одном популярном сайте. За коттедж площадью в 269 квадратных метров и с участком в 13 с половиной соток хозяева просят 7 миллионов 300 тысяч рублей.
 
Находится он в пригородном Заиграевском районе, в селе Эрхирик. «Золотая недвижимость Эрхирика», – ехидно заявил автор поста.

Судя по реакции на публикацию, жителей Бурятии объявление повеселило. Кстати, сам дом – из бруса, с четырьмя комнатами и косметическим ремонтом. Находится он в 18 километрах от города.
 
Буквально месяц назад в соцсетях обсуждали улан-удэнские коттеджи, которые продают за десятки миллионов рублей. Воображение наших земляков поражают и цены на квартиры, фактически сравнявшиеся с московскими. За четырёхкомнатные апартаменты в городе их владельцы, к примеру, хотят 9 миллионов 990 тысяч рублей. Их даже пристыдили в соцсетях за такие запросы.
 
Для столицы Бурятии это и впрямь запредельные суммы – учитывая, что многие не могут позволить себе ипотеку на 3-4 миллиона. Материнский капитал для большинства стал чуть ли не единственным способом обзавестись своим углом – и то он уходит на первый взнос.
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