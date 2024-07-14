Популярная в Бурятии гора Мамай может стать платной



На днях на официальном сайте правительства РБ опубликовали постановление за подписью первого зампреда и исполняющего обязанности председателя Всеволода Мухина. Речь в нём идёт о создании особо охраняемой природной территории регионального значения – природного парка «Мамай», включающей побережье Байкала.



Эта ООПТ расположится в местности «Мамай» в Кабанском районе, а её площадь составит 121 с лишним гектар. Постановление уже вступило в силу.



Изымать участки и менять их категорию из-за появления природного парка не будут. Создать его решили для сохранения природных комплексов, имеющих значительную экологическую, рекреационную и эстетическую ценность, для разработки и внедрения эффективных методов охраны природных ландшафтов и поддержания экологического баланса, а также использования рекреационных ресурсов ООПТ для экологического просвещения.



Среди других целей – создание условий для отдыха, включая массовый, развитие экологического и познавательного туризма, организация и проведение научных исследований и экологического мониторинга и сохранение объектов природного наследия и ландшафтов.



В природном парке будет действовать ряд ограничений и табу, к примеру – на любительскую, промысловую и спортивную охоту и рыболовство, разработку полезных ископаемых, содержание и разведение диких зверей в полувольных условиях, рыбоводство, заготовку древесины, живицы и пищевых лесных ресурсов (помимо конкретных участков и в согласованные сроки), массовые спортивные и зрелищные события, организацию туристических стоянок и разведение костров, взрывные работы и пал травы.



На ООПТ нельзя будет появляться с оружием, капками и орудиями вылова рыбы. Исключение сделают лишь при проведении мероприятий по госнадзору в области охраны и использования особо охраняемой природной территории.



Кроме того, в парке «Мамай» запретят оставлять автомобили вне оборудованных для этого мест, мыть транспорт, пахать землю, косить сено, пасти скот, разводить пчёл, использовать химикаты и минеральные удобрения, гулять с собаками, держать их не на привязи или вне вольеров, предоставлять участки для огородов и под строительство домов, любых объектов и сооружений, несвязанных с функционированием и развитием ООПТ, размещать отходы, устраивать экскурсии и много чего ещё. Всего в списке – более 40 пунктов.



По сути, под запрет попадёт всё то же самое, что и в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. А самое главное, что за посещение ООПТ с туристов, скорее всего, будут брать деньги – если плату утвердят республиканские власти. В постановлении, кстати, есть план границ будущего природного парка.







Гора Мамай которая находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области – популярное место у райдеров со всей страны. О том, что там хотят сделать особо охраняемую природную территорию, Гора Мамай которая находится на границе Бурятии и соседней Иркутской области – популярное место у райдеров со всей страны. О том, что там хотят сделать особо охраняемую природную территорию, стало известно ещё в марте.



- В границы рекреационной зоны войдут уже существующие объекты размещения и обслуживания туристов. На ООПТ разрешат размещение сооружений, предназначенных для причаливания, хранения и обслуживания катеров, лодок и других маломерных судов, – рассказали тогда ТАСС в правительстве республики.



В Минприроды РБ изданию заявили: придание особого статуса территории, где пока нет достаточных условий, но стихийно развивается «дикий» туризм, позволит сделать первые шаги по «упорядочению» поездок на гору.



- Мамай сегодня входит в первую пятёрку самых популярных горнолыжных мест России и ежегодно растущий нерегулируемый поток туристов создаёт угрозу как для местной экосистемы, так и для здоровья самих отдыхающих, – пояснили в министерстве.



Деньги, которые будут платить туристы, направят на обустройство ООПТ и содержание и на уборку мусора.