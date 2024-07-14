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В Бурятии скончалось восемь новорождённых

В Бурятии скончалось восемь новорождённых
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Люди в республике стали чаще умирать

В Бурятстате рассказали, как в республике в первые четыре месяца 2024-го обстояла ситуация с рождаемостью и смертностью. За это время из жизни ушло 4013 человек, а на свет появился 3033, что, соответственно, на 175 больше и на 272 меньше, чем за аналогичный период 2023-го.

Естественная убыль населения составила 980 (годом ранее – 533). Наибольшая при этом наблюдалась в Северо-Байкальском, Баргузинском и Кабанском и Еравнинском районах. Естественный прирост отмечался только в двух – Окинском и Иволгинском.

В целом число родившихся уменьшилось в 18 муниципальных образованиях, покойников прибавилось в 12-ти. Всего с января по апрель в РБ умерло восемь детей, которым было меньше годика (в 2023-ем – 11).

- Коэффициент младенческой смертности достиг 2,4 новорождённых на 1000 родившихся живыми и уменьшился на 22,6% по сравнению с январём-апрелем 2023-го, – отметили в Бурятстате.

Женились в республике реже, чем разводились – 1460 пар зарегистрировали брак, а 1800 его расторгли. За тот же период в 2023-ем узами Гименея себя связали 1496, расстались 1428.

демография рождаемость смертность разводы

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