Местные жители заявили, что там не показывают фильмы и не устраивают дискотеки
Жители мухоршибирского села Хонхолой недовольны работой местного дома культуры. Они заявили в группе «Мухоршибирь-инфо.24/7», что летом в ДК нет «ни мероприятий, ни дискотек, ни фильмов».
- Где молодёжи проводить время? Мы знаем, что заведующий в отпуске, а где же художественный руководитель? ДК целое лето не работает! Молодёжь собирается на улице, а потом получает выговоры от сельской администрации и населения. Просим выяснить этот вопрос, – отметили сельчане.
В управлении культуры и туризма райадминистрации пояснили, что с худруком уже провели беседу. Дискотеки пообещали устраивать по графику, а вот фильмов пока не будет из-за проблем с проектором.
- Познавательно-развлекательные мероприятия, со слов художественного руководителя, проводятся по плану, – подчеркнули в управлении и пообещали регулярно размещать о них фотоотчёты.
В Бурятии сельчане нажаловались на работу ДК
Общество, Фото:
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