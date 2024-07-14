Зной в республике усиливается
В республику возвращается сильная жара, которая сохранится как минимум пару дней. Июльский зной при этом «разбавят» дожди и грозы. Такой прогноз погоды дали в Бурятском гидрометцентре.
В воскресенье, 14 июля, по Бурятии обещают от +25 до +30, а местами – от +18 до +23 градусов. На юге – кратковременные осадки, на севере – сильные дожди, ливни и грозы. Возможен град. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 13 м/с.
В Улан-Удэ без осадков и от +26 до +28. Ветер переменный, 3-8 м/с.
В понедельник, 15 июля, дожди с грозами продолжатся. Ночью ожидается от +11 до +16, где-то – от +5 до +10, днём – от +28 до +33 и в отдельных районах – от +19 до +24 градусов. Утром – туманы. Ветер западный, 3-8 м/с с порывами до 13 м/с.
Бурятию накроют дожди, град и жуткая жара
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