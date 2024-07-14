Стало известно, на какие из них сильнее всего разогнались цены
Специалисты рассказали, как за первый летний месяц в Бурятии изменились цены на продукты. По данным Бурятстата, сильнее всего подорожали репчатый лук (на 24,6%), свёкла (22,8%), картофель (19,7%), карамель (8,8%), яблоки (8,2%), какао (7,7%), хлеб из ржаной и из смеси ржаной и пшеничной муки (7,3%), пшеничный хлеб и булочные изделия (5,8%), фруктовые соки (5,3%), манная крупа (4,4%), солёное филе сельди (3,9%), газированные напитки (3%), морковь, орехи (2,9%), свежая зелень, сливочное масло (2,7%), а также полукопчёная и варёно-копчёная колбаса (на 2,5%).
Зато в республике на 16% подешевели свежие помидоры. Кроме того, в июне жители РБ могли сэкономить на лимонах (снижение на 9,1%), огурцах (8,3%), куриных яйцах (7,5%), винограде (6,3%), белокочанной свежей капусте (6,2%), гречке (5,3%) и свинине (5,2%) – помимо бескостного мяса.
Также в списке – апельсины, молоко для детей (4,4%), детский творожок (3,5%), пшеничная мука (3,2%), фруктово-ягодные консервы для детского питания (2,7%), сметана (2,7%), творог (2,2%), сахар-песок, натуральные шоколадные и конфеты с добавками (1,7%).
В Бурятии обнародовали самые подорожавшие за месяц продукты
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