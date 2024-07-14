В Бурятии женщина помыла грязного пса в озере и разгневала соцсети

Жители республики ринулись на защиту Гусинки
В Бурятии вот уже второй день бурно обсуждают инцидент, который произошёл в Селенгинском районе. Неизвестная решила помыть своего пса прямо в Гусином озере, причём с шампунем. То, что рядом в этот момент были другие люди и делать так, в общем-то, нельзя, её совершенно не смутило.
Даму с собачкой запечатлели на камеру очевидцы. Видео с ней выложили в telegram-канале «Весь Гусиноозёрск». Автор записи утверждает, что животное отмывали от испражнений. У женщины поинтересовались, местная она или приехала из Улан-Удэ, а потом уточнили, зачем приводить питомца в порядок в озере, ведь это можно сделать и на берегу «с ведром воды».
Хозяйка собаки заявила, что снимать её не имеют права, ещё и назвав сделавшую замечание девушку бессовестной. Но из воды всё же вышла и четвероногое вывела. «Безобразие полное!», – констатировала в ответ очевидец.
Гусиноозёрчане в комментариях заметили, что потом всем городом пьют воду из озера. Но некоторые подписчики подчеркнули: делать видео и выкладывать его было как-то неправильно. Другие с ними не согласились.
- Всё правильно. Другим неповадно будет. Мы должны защищать своё озеро. Ваши же дети и внуки там будут купаться и пить эту воду, – высказались возмущённые интернет-пользователи.
Кстати, на днях в том же telegram-канале разместили запись с блаженствующими в водоёме коровами. Люди задались вопросом, почему бурёнки в Гусинке, в отличие от собак, никого не волнуют.
- Ничего не случится с озером, если помыть одну собаку или двух. Дело в культуре. Как, например, справлять нужду при всём честном народе или же уединиться для этого. Девушка правильно подсказала, что можно взять ведро и помыть собаку на берегу – никаких вопросов бы не возникло, – считает другой подписчик.
С наступлением лета в местных соцсетях то и дело появляются фото и видео с жителями республики и приезжими, которые устраивают автомойки в водоёмах и бросают машины на берегу. Больше всего при этом страдает Байкал.
Некоторые не только намывают свои авто и питомцев, но и умудряются чистить зубы и полоскать волосы, стоя в Байкале. Одну такую женщину недавно тоже засняли на телефон и выложили в местном паблике «Аноним 03» во «ВКонтакте».
- Совершенно наплевательское отношение к нашему священному озеру. Помыла волосы, обильно полив шампунем и сполоснув, – говорилось в комментарии к снимку.
В августе 2023-го жителей Северобайкальска тоже возмутило поведение некоторых отдыхающих. Одна из них мыла в воде своего четвероногого любимца. Фото с женщиной тогда выложили в группе «Северобайкальск-инфо.24/7».
- Разве можно мыть животных на Байкале – тем более на пляже? Все купаются и с шампунем собаку тут же помыли, – рассказали горожане.
В местной администрации сообщили: вообще по закону теперь запрещено появляться с животными в общественных местах. В их числе – и официальные пляжи. Исключение сделали только для собак-поводырей. Однако тут есть одно «но».
- Поскольку действующего официального пляжа в Северобайкальске нет, привлечь указанных лиц к ответственности невозможно, – пояснили местные власти.