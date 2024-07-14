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Безработица набирает обороты в Бурятии

Безработица набирает обороты в Бурятии
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
К концу весны она настигла 1900 человек

В апреле 2024-го в Бурятии насчитывалось 431 000 человек трудоспособного возраста – от 15 лет и старше. Это 44,3% от общей численности населения РБ, пояснили в Бурятстате.

Большинство – 410 тысяч – на тот момент работали в сфере экономики. А 20 900 не имели занятия, но активно его искали.

Уровень занятости специалисты оценили в 54,2%, безработицы – в 4,9%, а общей безработицы (без учащихся, студентов-очников и пенсионеров) – в 4,1%.

- В государственных учреждениях службы занятости число зарегистрированных безработных к концу мая достигло 1900 человек, – отметили в ведомстве.

В конце апреля их насчитывалось 1600. За месяц этот статус получили 826. 

Жители республики трудятся преимущественно в организациях, не относящихся к субъектам малого предпринимательства (включая средние предприятия). В середине весны таковых было 168 500. Некоторые устраиваются туда по совместительству и по договорам гражданско-правового характера.

За год (с апреля 2023-го по апрель 2024-го) в РБ прибавилось рабочих мест в профессиональной, научной и технической отраслях (на 8,2%). Зато их стало заметно меньше в строительстве (на 20,2%), сфере по операциям с недвижимым имуществом (на 9,1%) и по обеспечению электроэнергией, газом и паром и кондиционирования воздуха (на 5,4%).

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