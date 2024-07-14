Селенга в столице Бурятии продолжает отступать

За сутки она опустилась ещё на два сантиметра



Главный приток Байкала в Улан-Удэ по-прежнему снижается. За последние сутки Селенга опустилась на 2 сантиметра – до 70-ти (от нулевой отметки гидропоста).



Уда, наоборот, прибавилась на 1 см – до 78-ми. Уровень Байкала, по данным Бурятского гидрометцентра, остался прежним – 456,53 метра по тихоокеанской системе высот.

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