В некоторых районах обещают +30 градусов
В воскресенье, 14 июля, в Бурятии станет чуть жарче. Днём по республике ожидается от +25 до +30, а местами – от +18 до +23 градусов. На юге – кратковременные осадки, на севере – сильные дожди, ливни и грозы. Возможен град. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 13 м/с.
В Улан-Удэ без осадков и от +26 до +28. Ветер переменный, 3-8 м/с.
В Бурятии усилится жара
Общество, Фото:
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