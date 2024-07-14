В Бурятии усилится жара

Общество, Фото: Cергей Тарасенко

В некоторых районах обещают +30 градусов



В воскресенье, 14 июля, в Бурятии станет чуть жарче. Днём по республике ожидается от +25 до +30, а местами – от +18 до +23 градусов. На юге – кратковременные осадки, на севере – сильные дожди, ливни и грозы. Возможен град. Ветер переменный, 2-7 м/с с порывами до 13 м/с.



В Улан-Удэ без осадков и от +26 до +28. Ветер переменный, 3-8 м/с.





