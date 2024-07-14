Участники СВО из Бурятии и их близкие попросили о помощи омбудсмена



В прошлую пятницу, 12 июля, уполномоченный по правам человека в РБ Юлия Жамбалова провела в Гусиноозёрске приём граждан вместе с представителями военной прокуратуры Кяхтинского гарнизона и 36-ой общевойсковой армии (с пунктом постоянной дислокации в Бурятии).



Всего омбудсмен получила 29 обращений и большинство – 27 – о решении проблем участников СВО и членов их семей. Речь шла о перечислении денежного довольствия и выплат за ранения и предоставлении отпусков бойцам.





Юлию Жамбалову также попросили о помощи в поиске без вести пропавших военнослужащих и содействии при заключении контракта на военную службу.



Одно обращение было по подключению к электрическим сетям. А мать и супруга мужчины, который сейчас находится в исправительной колонии строгого режима № 8, призвали омбудсмена разобраться с предоставлением ему медицинской помощи. Жамбалова уже связалась с руководством пенитенциарного учреждения. Вопрос взяли на контроль. Все остальные обращения тоже приняли в работу в аппарате уполномоченного.

