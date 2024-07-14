В Бурятии сельчане боятся темноты из-за медведей

Жители северобайкальского посёлка Нижнеангарск попросили власти разобраться с уличным освещением. По словам местных, в населённом пункте не горят фонари. Люди боятся ненароком повстречать во мраке медведей.
- Сколько можно экономить? Как ходить в такой темноте? Уже не единожды медведи выходили и выходят в посёлок, – заявили они в группе «Северобайкалье-инфо.24/7». – Опять ждём несчастного случая?
Сельчане призвали их обезопасить. В местной администрации заверили, что освещение подключено практически везде. Власти даже убедились в этом лично. Света не оказалось лишь на трёх участках. Причину пообещали выяснить.
Косолапые в Бурятии тем временем продолжают подбираться к людям. На днях целое медвежье семейство – маму с двумя детёнышами – заметили в посёлке Танхой в Кабанском районе. А в Баргузинском такая же троица бросается на машины.
Несколько дней назад хозяин тайги бродил около автозаправки на улице Комсомольская в Нижнеангарске. Информацию о животном передали в охотнадзор. Из Северобайкальска выехали специалисты. Местных жителей призвали быть бдительными и осторожными.
А к утру 11 июля стало известно, что бурого хищника не нашли, хотя обследовали весь посёлок. На улицах было спокойно, собаки не лаяли и мусор везде остался нетронутым.