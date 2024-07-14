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В центр Улан-Удэ перестали ходить трамваи

В центр Улан-Удэ перестали ходить трамваи
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
А «семёрки» и «восьмёрки» пока вообще не будут курсировать по выходным

До конца месяца в столице Бурятии кардинально изменилось движение трамваев в уик-энд. Причина тому –масштабный ремонт трамвайных путей на Элеваторе.

По выходным в июле – а это 13-14, 20-21 и 27-28 число – трамваи № 1а будут курсировать по схеме «Шишковка» – «Новый мост» – «40 квартал» (проспект Строителей) – «БНЦ» – «улица Ключевская» – «Новый мост» – «конечная Шишковка». «Двойки» (№ 2а) последуют в обратном направлении: «конечная Шишковка» – «Новый мост» – «улица Ключевская» – «БНЦ» – «40 квартал» – «Новый мост» – «конечная Шишковка». Интервал составит 10 минут.


На участке Шишковка – Элеватор (ТЦ «Саагаан Морин») – конечная ЛВРЗ появились временные вагоны № 3. «Четвёрка» (№ 4а) ездит от Мелькомбината по улице Ключевская и до БНЦ. «Семёрки» и «восьмёрки» и вовсе отменили. Изменения не коснулись только «пятёрки».

Иными словами, в июльские выходные в центре города вообще не будет никаких трамваев – их схемы их движения выпадает весь участок от «Лицея» до «Элеватора». В будни всё останется по-прежнему.

На Элеваторе уже демонтировали рельсы, шпалы и выкопали котлован для новых путей. Мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков уточнили, что капремонт разбили на три этапа. 

Первым делом заменят рельсы на участке протяжённостью в 50 метров. Ремонт продлится до утра 15 июля. На переезде уложат плитку – управиться должны к 6:00 17-го числа. С 20-го возьмутся на пути, ведущие к площади Советов. А 27-28-го охватят следующий участок – по направлению к остановке «Энергосбыт». Работы будут вестись круглосуточно.

- После их завершения ночью 29 и 30 июля на переезде на проспекте 50-летия Октября и улице Цивилёва уложат железобетонную плитку. Помимо замены рельсошпальной решётки, на остановке «Элеватор» расширят пассажирскую платформу в сторону площади Комсомольская, – написал Шутенков в своём telegram-канале.
трамвай ремонт транспорт

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