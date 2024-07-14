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Столица Бурятии опять останется без горячей воды

Столица Бурятии опять останется без горячей воды
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Улан-удэнцы лишатся её на 10 дней

В мае в столице Бурятии подошёл к концу отопительный сезон и в квартирах отключили тепло, а вместе с ним – и горячую воду. Это потребовалось для традиционных испытаний теплосетей на плотность и прочность. Вернули ГВС уже через несколько дней, но некоторым его всё же пришлось подождать.

Благо цивилизации опять исчезло в первых числах июня. С наступлением новой недели улан-удэнцев ждёт очередное отключение. В Октябрьском и Железнодорожном районах воды не будет десять дней – с 15 по 24 июля. Как пояснили в пресс-службе ПАО ТГК-14, теплофикационное оборудование остановят для подготовки ТЭЦ к предстоящему отопительному сезону.

Кстати, Советский район без ГВС уже два месяца и не появится оно аж до 31 августа из-за реконструкции тепломагистрали № 2, к которой подключены МКД в центральной части города. Для домов, питающихся от котельных, установили индивидуальные графики.

Загорск – 10-12 мая, 14-27 августа

Заречный – 10-12 мая, 17-30 июля

Аэропорт – 10-12 мая, 14-27 августа

Сотые кварталы (котельная «Юго-Западная») – 10-12 мая, 31 июля-13 августа

В следующий раз подачу ГВС в Октябрьском районе прекратят с 21 по 25 августа включительно. В Железнодорожном плановых отключений летом больше не предвидится.
отключение воды горячее водоснабжение ТГК-14

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