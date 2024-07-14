В Бурятии жители отдалённого района остались без пляжей



Власти на это заявили, что в сельском поселении тоже нет подходящих участков и спасательных и медицинских оборудованных постов. А ещё зоне рекреации должны быть места глубиной не более 1,2 метра для людей, не умеющих плавать и чтобы на одного человека при этом приходилось 5 квадратных метров.



Ещё одно условие – чтобы пляж находился как минимум в 250 метрах выше и в 1000 ниже гидротехнических сооружений.



- Кроме того, котлованы возле Белой горы и в посёлке Маловский не являются водоёмами и не предназначены для купания, – заявили в сельском поселении.





Неделю назад жители Баунтовского района, а именно – села Романовка, посетовали на отсутствие зон для отдыха у воды. Их ещё до этого предупредили, что купание в реках запрещено. Сельчане поинтересовались, можно ли в таком случае оборудовать в населённом пункте официальный пляж.Глава сельского поселения «Витимское» Виктор Ташлыков пояснил: обустроить его не получится из-за отсутствия мест, отвечающих санитарно-эпидемиологическим нормам.Вопросом, где детям проводить лето, теперь задаются и жители СП «Багдаринское».- На улице жарко и не у всех есть возможность съездить на Байкал. Почему не сделают специально отведённое место для купания? – недоумевают люди в группе «Баунт-инфо. 24/7».