Они устроят для этого специальный обряд
В воскресенье, 14 июля, представители местной религиозной организации шаманов «Тэнгэри» проведут в Улан-Удэ еженедельный молебен «Хойморой Эжы». Хойморой Эжы – великая богиня, дочь Лусад Хана и протоматерь бурятских родов. Она защищает всех беременных, матерей и детей и дарует долгожданного ребёнка бездетным семьям, пояснили в МРОШ.
Молебен начнётся в 11:00. Верующие могут поднести божествам молоко, белёный чай, сладости, сливочное масло и синий хадак. С собой нужно взять и списки с именами близких, а ещё указать ФИО, дату рождения и свой род.
Священнослужители также ежедневно молятся за благополучие жителей республики, находящихся на спецоперации Украине, добавили в «Тэнгэри».
Возрастное ограничение – 12+
Шаманы в Бурятии помолятся за детей и беременных
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
Они не знают, как ходить ночью по неосвещённым улицам
Улан-удэнцы лишатся её на 10 дней
Экономика, 14.07.2024
За год оно заметно увеличилось
Изнывающим от жары сельчанам негде купаться
Они устроят для этого специальный обряд
Женщина завещала жильё постороннему человеку
В некоторых районах обещают +30 градусов
«Голос кочевников» вновь звучит над Ацагатской долиной. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко
Война началась через неделю после того, как Пётр Степанович окончил школу
Граждане обращались с различными вопросами
В Улан-Удэ повержена «Чита»
На него приедет Александр Тарханов
Участие примут представители эвенков и тофалар
Он состоится в городском шахматном клубе
В некоторых районах похолодает до +15 градусов