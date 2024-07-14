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В Бурятии родственники покойной бились за её квартиру с незнакомцем в суде

В Бурятии родственники покойной бились за её квартиру с незнакомцем в суде
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Женщина завещала жильё постороннему человеку

Жительница Бурятии через суд потребовала признать недействительным завещание своей покойной сестры. У последней была квартира, которая после её смерти досталась по наследству постороннему человеку. Тот никогда не состоял в каких-либо родственных отношениях с прежней владелицей. Её семья мужчину даже не знала.

Пенсионерка перед кончиной какое-то время проживала и лечилась в госпитале для престарелых одиноких людей, где и работал новый хозяин апартаментов. Когда же женщина была дома, о ней заботились только родные, включая сестру, привозившую продукты, лекарства и другие необходимые вещи.

Близкие предположили, что при подписании завещания пенсионерка не могла отдавать полный отчёт своим действиям. Это, кстати, могло быть единственным основанием для признания документа недействительным.

Однако служители Фемиды установили, что при жизни она не обращалась за медицинской помощью из-за каких-либо психических заболеваний и на учёте в специализированном медучреждении не состояла. То, что женщина была здорова, подтвердилось и после проведённой по делу посмертной судебно-психиатрической экспертизы. Квартира так и осталась у сотрудника госпиталя для престарелых. Обжаловать решение суда никто не стал и оно вступило в законную силу.
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