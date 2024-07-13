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Как прошёл первый фестиваль фестиваля «Голос кочевников». Фоторепортаж

Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
«Голос кочевников» вновь звучит над Ацагатской долиной. «Байкал-Daily» представляет фоторепортаж Сергея Тарасенко

12 и 13 июля в Бурятии проходит одно их главных событий лета – XIV международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников». Он традиционно развернулся в Ацагатской долине в Заиграевском районе.

На площадке развернули три музыкальные сцены «Солнце», «Луна» и «Звезда». Дождливая погода нисколько не помешала тысячам зрителей танцевать, подпевать и веселиться под открытым небом.

В первый день выступили такие исполнители, как «Бонд с кнопкой», ZOLOTO, «Нукер», Lutaar, Stolen и многие другие.

В субботу проходит второй день фестиваля. В лайнапе Дашима, «Диктофон», Бадма-Ханда, «Сезон Dождей», Therr Maitz, Найк Борзов и др.

Ежегодно в «Голосе кочевников» участвуют более 100 музыкантов из разных стран мира. В прошлом году фестиваль посетило около 15 тысяч зрителей, а более 45 000 человек следили за событием онлайн.


Возрастное ограничение 6+ 
фестиваль Голос кочевников

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