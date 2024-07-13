Ветерану из Бурятии исполнился 101 год

Общество, Фото: предоставлено минсоцзащиты РБ

Война началась через неделю после того, как Пётр Степанович окончил школу



Ветерану Великой Отечественной войны, почётному гражданину Тункинского района, почётному гражданину Бурятии Петру Степановичу Дёмину исполнился 101 год.



Пётр Степанович родился 12 июля 1923 года в селе Ахалик. С отличием окончил Кыренскую среднюю школу в июне 1941 года.



- Мой выпускной пришёлся на 15 июня 1941 года, а буквально через неделю мы узнали о том, что началась война. Стоит ли говорить, какие были наши действия. Само собой, на следующий день вместе со своими одноклассниками мы уже были в военкомате. К нам вышел военком и спросил: «Что вы тут делаете?». И я как как секретарь комсомольской организации ответил, что мы пришли просить об отправке нас на фронт. На что нам сказали ехать домой и ждать повестку. Я свою дождался к октябрю, - рассказывал в одном из интервью ветеран.



Петра Степановича направили в Барнаульское военно-пехотное училище, которое окончил в апреле 1942 года в звании младшего лейтенанта. Вскоре был зачислен в 242 стрелковую дивизию 38-й армии на должность командира взвода.



- Уже летом 1942 года нам пришлось под натиском более превосходящих сил вражеской армии отступить на границы Воронежа. Половина города была под контролем врага, вторую половину наша армия отстояла. Кроме того, поступил приказ сверху не допустить перехода врага на земли Воронежской области и делать всё возможное, чтобы мешать вражеской армии пополнять Сталинградский фронт, - вспоминал Пётр Степанович.



После Сталинградской битвы дивизию, в которой служил Дёмин, передислоцировали на Курское направление. Здесь состоялось самое масштабное в истории человечества танковое сражение.



Также Пётр Степанович участвовал в форсирования реки Днепр, освобождения правобережной Украины, Кировограда. В составе 84-го стрелкового полка 6-й стрелковой дивизии 2-го Украинского фронта участвовал в окружении Корсунь-Шевченковской группировки. В этой операции в январе 1944 года был ранен. После лечения в госпиталях в июле 1944 года прибыл домой инвалидом.



- Во время войны пуля по касательной попала папе в руки. Помимо этого, осколком пробило голову. В его голове осталось пять маленьких осколков. Военные хирурги вытащили все большие осколки, но не стали трогать маленькие, так как они могли навредить здоровью, - рассказывала дочь ветерана.



После войны Пётр Степанович много лет трудился в родном Тункинском районе на разных должностях в комсомольских и партийных органах района. Многие годы занимается общественной деятельностью.



Именем Петра Степановича названа Ахаликская школа в его родном селе Ахалик.



