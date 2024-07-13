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И.о. прокурора Бурятии провёл приём членов семей участников СВО

И.о. прокурора Бурятии провёл приём членов семей участников СВО
Общество,  Фото:прокуратура Бурятии
Граждане обращались с различными вопросами

Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко в рамках всероссийской недели правовой помощи провёл прием членов семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.

- Родственники участников СВО в обращениях затронули вопросы получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, соблюдения законов об исполнительном производстве, назначения ежемесячного пособия на детей, предоставления жилья, оказания содействия в получении квоты на ЭКО, - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе приёма Алексей Шевченко разъяснил обратившимся действующее законодательство по всем возникшим вопросам. Результаты рассмотрения всех поступивших обращений поставлены на контроль прокуратуры республики.
прокуратура

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