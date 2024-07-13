Граждане обращались с различными вопросами
Исполняющий обязанности прокурора Бурятии Алексей Шевченко в рамках всероссийской недели правовой помощи провёл прием членов семей участников специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба республиканской прокуратуры.
- Родственники участников СВО в обращениях затронули вопросы получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, соблюдения законов об исполнительном производстве, назначения ежемесячного пособия на детей, предоставления жилья, оказания содействия в получении квоты на ЭКО, - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе приёма Алексей Шевченко разъяснил обратившимся действующее законодательство по всем возникшим вопросам. Результаты рассмотрения всех поступивших обращений поставлены на контроль прокуратуры республики.
И.о. прокурора Бурятии провёл приём членов семей участников СВО
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