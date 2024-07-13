ФК «Бурятия» выиграл четвёртый матч зонального турнира

В Улан-Удэ повержена «Чита»

12 июля на Центральном стадионе Бурятии состоялись игры четвёртого, предпоследнего тура зонального этапа чемпионата Сибирского и Дальневосточных федеральных округов по футболу. В нём играют подростки 2009 года рождения.

ФК «Бурятия» днём разгромил сверстников из «Читы» со счётом 3:0 Клуб из Улан-Удэ сохранил лидерство, победив во всех матчах. «Бурятия» набрала 12 очков. У «Читы» осталось семь.

Утром красноярский «Рассвет» разгромил ФК «Байкал» из Иркутска. Счёт встречи 7:0. У «Рассвета» теперь 10 очков.

«Иркутск-ЦРС» и «Спартак- Юниор» из Читы разошлись миром, сыграв в полдень – 1:1.

«Бурятии» предстоит 13 июля встретиться на Центральном стадионе с «Рассветом». В этом матче и определится победитель зонального этапа чемпионата СФО и ДФО. Начало встречи в 14:00. Клуб из Улан-Удэ устроит ничья.

В 10 утра сыграют «Байкал» (Иркутск) и «Иркутск-ЦРС».

В полдень начнётся матч «Спартак-Юниор» (Чита) – ФК «Чита».





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