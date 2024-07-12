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В Бурятии открыли новую туристическую тропу

В Бурятии открыли новую туристическую тропу
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
На открытии тропы прошёл импровизированный концерт

В Баргузинском районе Бурятии прошло открытие туристической тропы в местности Холодянки - бывший карьер. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».

Организатор - Александр Бекетов. Тропа сделана волонтёрами под руководством профессионала Евгения, который на протяжении 19 лет строит тропы.

Девушка из Перми сочинила песню, которая станет гимном тропы. На открытии прошёл импровизированный концерт.

туристическая тропа туризм

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