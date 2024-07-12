В Бурятии открыли новую туристическую тропу

На открытии тропы прошёл импровизированный концерт



В Баргузинском районе Бурятии прошло открытие туристической тропы в местности Холодянки - бывший карьер. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».



Организатор - Александр Бекетов. Тропа сделана волонтёрами под руководством профессионала Евгения, который на протяжении 19 лет строит тропы.



Девушка из Перми сочинила песню, которая станет гимном тропы. На открытии прошёл импровизированный концерт.





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