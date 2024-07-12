На открытии тропы прошёл импровизированный концерт
В Баргузинском районе Бурятии прошло открытие туристической тропы в местности Холодянки - бывший карьер. Об этом сообщается в группе «Баргузин-инфо.24/7».
Организатор - Александр Бекетов. Тропа сделана волонтёрами под руководством профессионала Евгения, который на протяжении 19 лет строит тропы.
Девушка из Перми сочинила песню, которая станет гимном тропы. На открытии прошёл импровизированный концерт.
В Бурятии открыли новую туристическую тропу
Общество, Фото:
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