Летучую мышь отпустили на волю
Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центра защиты леса Бурятии - при обследовании феромонных ловушек в Селенгинском лесничестве обнаружили летучую мышь.
Сотрудники предположили, что она забралась внутрь, чтобы полакомиться бабочками сибирского шелкопряда, но запуталась и не смогла выбраться.
Специалисты филиала Рослесозащиты освободили летучую мышь и отпустили на волю.
В Бурятии при обследовании ловушек для насекомых нашли летучую мышь
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