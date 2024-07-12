12 июля

11 июля

Популярное

В Бурятии при обследовании ловушек для насекомых нашли летучую мышь

В Бурятии при обследовании ловушек для насекомых нашли летучую мышь
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Летучую мышь отпустили на волю

Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центра защиты леса Бурятии - при обследовании феромонных ловушек в Селенгинском лесничестве обнаружили летучую мышь.

Сотрудники предположили, что она забралась внутрь, чтобы полакомиться бабочками сибирского шелкопряда, но запуталась и не смогла выбраться.

Специалисты филиала Рослесозащиты освободили летучую мышь и отпустили на волю.
летучие мыши Лес

Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.

Читают сейчас

Жителей Бурятии просят сообщать о продаже немаркированных сигарет
Жителей Бурятии просят сообщать о продаже немаркированных сигарет
Общество, 12.07.2024
За это предусмотрена административная и уголовная ответственность
В Улан-Удэ чиновники набрели на грязные ларьки и киоски
В Улан-Удэ чиновники набрели на грязные ларьки и киоски
Общество, 12.07.2024
Арендаторам пригрозили расторжением контракта
Клещи караулят жителей Бурятии в огородах и дворах
Клещи караулят жителей Бурятии в огородах и дворах
Общество, 12.07.2024
Один из них недавно вцепился в ребёнка, игравшего в ограде
Спецназовцы Бурятии развернули флаг на Шумаке
Спецназовцы Бурятии развернули флаг на Шумаке
Общество, 12.07.2024
Восхождение совершили сотрудники отдела специального назначения «Байкал»
В летнем лагере Улан-Удэ из-за туберкулёза у вожатого начали эпидрасследование
В летнем лагере Улан-Удэ из-за туберкулёза у вожатого начали эпидрасследование
Общество, 12.07.2024
За всеми контактировавшими с ним наблюдают специалисты
Заслуженный врач Бурятии празднует 90-летний юбилей
Заслуженный врач Бурятии празднует 90-летний юбилей
Общество, 12.07.2024
Светлана Петровна Рябова отработала в онкологическом диспансере более 50 лет
В районе Бурятии до конца 2024 года планируют возвести новую школу
В районе Бурятии до конца 2024 года планируют возвести новую школу
Общество, 12.07.2024

Её строительство поддержал Михаил Мишустин

Перед новым дуганом в Иволгинском дацане установили бронзовых львов
Перед новым дуганом в Иволгинском дацане установили бронзовых львов
Общество, 12.07.2024
Львов для дацана изготовили на заказ специально в Китае
В Иркутске вырастет стоимость проезда на пяти автобусных маршрутах
В Иркутске вырастет стоимость проезда на пяти автобусных маршрутах
Общество, 12.07.2024
После 20 часов проезд обойдётся уже в 45 рублей
В Улан-Удэ расхлёбывают последствия дождя
Общество, 12.07.2024
После него на некоторых дорогах образовались промоины

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^