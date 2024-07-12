В Бурятии при обследовании ловушек для насекомых нашли летучую мышь

Летучую мышь отпустили на волю



Лесопатологи филиала ФБУ «Рослесозащита» - Центра защиты леса Бурятии - при обследовании феромонных ловушек в Селенгинском лесничестве обнаружили летучую мышь.



Сотрудники предположили, что она забралась внутрь, чтобы полакомиться бабочками сибирского шелкопряда, но запуталась и не смогла выбраться.



Специалисты филиала Рослесозащиты освободили летучую мышь и отпустили на волю.



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