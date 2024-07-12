В Улан-Удэ ужесточают контроль за реконструкцией театра кукол «Ульгэр»

Будет больше совещаний

11 июля специалисты управления капитального строительства (УКС) правительства Бурятии посетили стройплощадку кукольного театра а улице Ленина в Улан-Удэ. Они поручили увеличить количество рабочих до ста человек. Сейчас на объекте трудятся 66 строителей.

- К 1 октября работы на объекте должны выйти на завершающую стадию, - отметил главный инженер УКС Евгений Путятин. - Для этого дали поручение до 15 июля обеспечить наличие 100 рабочих на объекте.

Управление ужесточает контроль за ведением строительно-монтажных работ на объекте. Еженедельно будут проводиться совещания не только с генеральной подрядной организацией, но и со всеми субподрядными компаниями.

В настоящий момент на объекте на последнюю стадию вышли кровельные работы. Также проводятся внутренняя отделка помещений, монтаж лифта, работы по наружным и внутренним инженерным сетям и фасадные работы.

Как сообщал «Байкал-Daily», реконструкцию должны были завершить ещё в ноябре 2023 года. Минкульт Бурятии в начале этого года объяснил:

«В ходе реконструкции были выявлены скрытые дефекты здания. Для их устранения необходимо было скорректировать проектные решения, что потребовало дополнительное время. И в связи с этим сроки строительства сдвинулись.»

В конце июня 2024 года прокуратура Бурятии объявила начальнику управления капстроительства правительства предостережение о недопустимости срыва сроков реконструкции «Ульгэра».

Справка:

Реконструкция театра кукол «Ульгэр» ведётся по нацпроекту «Культура». Стоимость работ превышает 900 миллионов рублей. Генподрядчиком является ООО «Буряпроектреставрация».



До 2017 года в здании находились театр кукол и Музей природы. После реконструкции в помещениях останется только «Ульгэр», площадь театра станет вдвое больше, а зрительный зал сможет вместить до 200 зрителей. Кроме того, появятся новые гримёрные, подсобные помещения и репетиционные залы.



Обновлённый театр будет состоять из девяти блоков, пять из которых будут реконструированы, а четыре построены с нуля. По плану, работы должны быть завершены в 2024 году.



Здание по улице Ленина, 46 было построено в 1917 году. Оно является объектом культурного наследия. В 1920 году в нём на Съезде трудового населения Забайкалья была принята Декларация об образовании Дальневосточной Республики и избрано правительство. В 2017 году историческое здание было признано аварийным, с тех пор оно было закрыто для посещений.

