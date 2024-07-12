В Бурятии волонтёры на уборке освободили из стеклянного плена сибирского углозуба

16 человек собрали и вывезли более 70 мешков мусора



Сотрудники Тункинского национального парка присоединились к традиционной всероссийской акции «Вода России» (возрастное ограничение 0+) по очистке берегов водных объектов от мусора.



Очередной экологический десант сотрудники национального парка провели на берегах рек Ахалик и Иркут (в местности Ахаличок и Никольский мыс).



Вооружившись перчатками и мешками, помогали им убирать мусор дружные учащиеся Тункинской средней школы – участники «Движения первых» с педагогом-наставником Анастасией Гагариной.



- Молодёжь, которая хотя бы раз уберёт мусор на берегах рек или озёр, мусорить не будет. Сотрудники отдела науки и экологического просвещения беседовали с детьми о необходимости раздельного сбора отходов, - сообщили в нацпарке.



16 человек собрали и вывезли более 70 мешков мусора. Были и интересные находки: ребята среди мусора в стеклянной бутылке нашли и освободили сибирского углозуба.



Сибирский углозуб (лат. Salamandrella keyserlingii) — вид тритонов, хвостатых земноводных из семейства углозубов. В Тункинском национальном парке обычный, но немногочисленный вид.

