В Бурятии военнослужащие проходят курс интенсивной подготовки

Занятия проводят участники СВО
На полигоне Дивизионный в военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проходят курс интенсивной подготовки.
- Военнослужащие обучаются в условиях, максимально приближенным к боевым. Они учатся стрелять из различных видов оружия, штурмовать окопы, блиндажи и здания, а также оказывать медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ВВО.
Особое внимание при подготовке личного состава уделяется армейской тактической стрельбе, работе с АГС-17 «Пламя».
Также на полигоне оборудован специализированный класс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. В процессе обучения военнослужащие учатся управлять квадрокоптерами на мультимедийных тренажёрах. Затем приступают к практическим полётам, где учатся вести разведку местности и поражать наземные цели при помощи сброса барражирующего боеприпаса.
Занятия организованы под руководством опытных офицеров –участников специальной военной операции. Инструкторы отслеживают действия военнослужащих при помощи беспилотников режиме реального времени и оперативно вносят соответствующие корректировки в процесс обучения.
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Общество, Фото:
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