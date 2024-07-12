В Бурятии военнослужащие проходят курс интенсивной подготовки

Общество, Фото: из архива

Занятия проводят участники СВО



На полигоне Дивизионный в военнослужащие общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) проходят курс интенсивной подготовки.



- Военнослужащие обучаются в условиях, максимально приближенным к боевым. Они учатся стрелять из различных видов оружия, штурмовать окопы, блиндажи и здания, а также оказывать медицинскую помощь, - сообщили в пресс-службе ВВО.



Особое внимание при подготовке личного состава уделяется армейской тактической стрельбе, работе с АГС-17 «Пламя».



Также на полигоне оборудован специализированный класс подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов квадрокоптерного типа. В процессе обучения военнослужащие учатся управлять квадрокоптерами на мультимедийных тренажёрах. Затем приступают к практическим полётам, где учатся вести разведку местности и поражать наземные цели при помощи сброса барражирующего боеприпаса.



Занятия организованы под руководством опытных офицеров –участников специальной военной операции. Инструкторы отслеживают действия военнослужащих при помощи беспилотников режиме реального времени и оперативно вносят соответствующие корректировки в процесс обучения.

