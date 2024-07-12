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Жителей Бурятии просят не есть бомбажные консервы

Жителей Бурятии просят не есть бомбажные консервы
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В них может оказаться ботулизм

В июне в Москве и нескольких российских регионах произошли вспышки ботулизма. Источником заражения стал ингредиент для салатов. Речь о фасоли в вакуумной упаковке, которую изготавливали с нарушением всех возможных правил и требований.
 
Как выяснилось, её покупали за рубежом, а потом отваривали и «вакуумировали каким-то непонятным образом». Об этом рассказала на днях глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.
 
Известно, что отравившиеся приобретали опасные салаты с фасолью в службе доставки еды. Он был в 2882 заказах. В итоге пострадали 417 человек в 11 субъектах и двое из них умерли, пишут федеральные СМИ.

В республиканской клинической инфекционной больнице решили в очередной раз напомнить, как уберечься от смертельно опасного ботулизма. Подхватить его можно при употреблении копчёного или солёного омуля, приготовленного в домашних условиях, и различных  заготовок. Это овощные, мясные и рыбные консервы, вакуумные колбасы и копчёности и грибы.

- Споры ботулизма попадают в консервы с мельчайшими частицами почвы при плохой обработке. Без доступа воздуха возбудитель вырабатывает ботулотоксин, приносящий серьёзный вред здоровью. Без медицинской помощи человек, как правило, погибает, – отмечают в медучреждении.
 
Первые признаки недуга – общая интоксикация, слабость, сильная утомляемость, головокружение и головная боль. Человека также могут беспокоить сильная сухость во рту, рвота и диарея, сменяющаяся вздутием живота и запором. Дыхание нарушается, воздуха не хватает, в глазах начинает двоиться. Из других симптомов – затуманенное зрение, ощущение сетки перед глазами и опущение верхнего века – птоз.

При появлении таких признаков нужно незамедлительно обратиться за медпомощью. А чтобы избежать ботулизма, врачи призывают не есть бомбажные (вздутые) консервы, не покупать продукты на стихийных рынках и тщательно мыть овощи, фрукты и грибы.

Делая заготовки, нужно тщательно стерилизовать банки и крышки и соблюдать режим тепловой обработки продуктов – ботулотоксин погибает в течение 15 минут при температуре в 100ºС.

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