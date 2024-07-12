За это предусмотрена административная и уголовная ответственность
Бурятская таможня просит жителей сообщать о фактах розничной продажи табачной и никотинсодержащей продукции без обязательной маркировки средствами идентификации.
- Запрет на производство и ввод в оборот сигарет и папирос без нанесения на них средств идентификации и передачи в информационную систему мониторинга сведений о маркировке указанных видов табачной продукции средствами идентификации введен с 1 июля 2020 года, - напомнили в таможне.
За оборот немаркированной табачной продукции и нарушение порядка её маркировки предусмотрена административная (ч. 4 ст.15.12 КоАП РФ) и уголовная (статья 171.1 УК РФ) ответственность.
О таких фактах просят сообщать в Бурятскую таможню по телефону: 8 (3012) 289-036 или эл. почте: bur_odo@dvtu.customs.gov.ru
Жителей Бурятии просят сообщать о продаже немаркированных сигарет
Общество, Фото:
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