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Большинство улан-удэнцев оказались против штрафов за курящих детей

Большинство улан-удэнцев оказались против штрафов за курящих детей
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Мужчины выступают за них активнее женщин

На днях стало известно, что в правительстве РФ не поддержали законопроект о штрафах за курящих детей младше 16 лет. Наказывать рублём предложили их родителей. Автор инициативы – глава комитета Госдумы по молодёжной политике Артём Метелев.
 
Народный избранник призвал штрафовать отцов и матерей юных любителей табака на 1,5-2 тысячи рублей и внести соответствующие изменения в статью 20.22 КоАП РФ. Власти отклонили законопроект, хоть и признали, что эта тема требует повышенного внимания. 
 
Представители сервиса SuperJob решили выяснить, что думают по этому поводу жители столицы Бурятии. Чуть более трети – 34% – высказались «за», а 43% оказались против.

Мужчины чаще женщин поддерживают введение санкций. Чем старше улан-удэнцы и чем выше их доход, тем больше среди них сторонников инициативы. Из тех, кому более 45 лет, «за» оказалось 43%, среди респондентов до 34-х – 31%. Штрафы одобряют 39% горожан, зарабатывающих свыше 100 тысяч в месяц. Отцы активнее матерей соглашаются с необходимостью внедрения этой меры наказания. Каждый второй наш земляк (50%) выступает против законопроекта.

Кстати, 70% родителей мальчиков и 82% – девочек 12-16 лет уверены, что их дети не курят и даже не пробовали. Каждый пятый, воспитывающий сына, и каждый девятый, у кого есть дочь, знают наверняка или подозревают, что ребёнок балуется сигаретами. Женщины осведомлены об этом чаще мужчин.

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