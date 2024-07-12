Восхождение совершили сотрудники отдела специального назначения «Байкал»
Сотрудник отдела специального назначения «Байкал» УФСИН России по Бурятии совершили восхождение на Шумак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
- Сотрудники подразделения прошли пешим маршрутом по горной туристической тропе, расположенной в Восточных Саянах. Поднявшись на перевал Шумак, на высоте 2760 метров сотрудники спецназа развернули флаг подразделения, - говорится в сообщении.
Весь путь от местности Сухой ручей Тункинского района Бурятии до конца маршрута занял три дня. По пути спецназовцы побывали на водопадах, минеральных источниках и озерах, а добравшись до перевала смогли полюбоваться красивейшей панорамой Восточных Саян: хребтами, вершинами, реками, озерами и необъятной сибирской тайгой.
Спецназовцы Бурятии развернули флаг на Шумаке
Общество, Фото:
Уважаемые читатели, все комментарии можно оставлять в социальных сетях, сделав репост публикации на личные страницы. Сбор и хранение персональных данных на данном сайте не осуществляется.
Читают сейчас
За всеми контактировавшими с ним наблюдают специалисты
Светлана Петровна Рябова отработала в онкологическом диспансере более 50 лет
Её строительство поддержал Михаил Мишустин
Контракт будет скоро заключен
Львов для дацана изготовили на заказ специально в Китае
После 20 часов проезд обойдётся уже в 45 рублей
После него на некоторых дорогах образовались промоины
Об «иволгинском потрошителе» осенью расскажут на федеральном канале
Мемориал воздвигнут на территории одной из бригад
Добровольцы сообщили, что осталось покрыть крышу, и Леонид будет в тепле
Она отделалась условным наказанием
При рождении девочке дали имя Исцеляющая
Иск в суд подала прокуратура
Приехали представители 16 регионов
Они носятся ночами по улицам