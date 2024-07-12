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Спецназовцы Бурятии развернули флаг на Шумаке

Спецназовцы Бурятии развернули флаг на Шумаке
Общество,  Фото:предоставлено УФСИН
Восхождение совершили сотрудники отдела специального назначения «Байкал»

Сотрудник отдела специального назначения «Байкал» УФСИН России по Бурятии совершили восхождение на Шумак. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

- Сотрудники подразделения прошли пешим маршрутом по горной туристической тропе, расположенной в Восточных Саянах. Поднявшись на перевал Шумак, на высоте 2760 метров сотрудники спецназа развернули флаг подразделения, - говорится в сообщении.

Весь путь от местности Сухой ручей Тункинского района Бурятии до конца маршрута занял три дня. По пути спецназовцы побывали на водопадах, минеральных источниках и озерах, а добравшись до перевала смогли полюбоваться красивейшей панорамой Восточных Саян: хребтами, вершинами, реками, озерами и необъятной сибирской тайгой.

спецназ горы УФСИН

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