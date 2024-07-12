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Клещи караулят жителей Бурятии в огородах и дворах

Клещи караулят жителей Бурятии в огородах и дворах
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Один из них недавно вцепился в ребёнка, игравшего в ограде

Клещи в Бурятии продолжают нападать на людей. По последним данным, от них пострадали уже 3118 жителей республики. Укусы зафиксировали во всех районах и в Улан-Удэ.

Тем временем в республиканском центре гигиены и эпидемиологии рассказали, что паразиты поджидают своих жертв не только на природе, но и на их собственных участках, огородах и дачах – там с ними «повстречались» более 400 человек.
 
Один из пострадавших – ребёнок, игравший во дворе у дедушки и бабушки. Напавший на него клещ оказался энцефалитным. А наш взрослый земляк «поймал» паразита при рубке дров.

Чаще всего с этими насекомыми на приусадебных участках сталкиваются жители Баргузинского, Иволгинского, Заиграевского, Кабанского, Прибайкальского и Северо-Байкальского районов. Для защиты от клещей в общественных местах и на территории детских лагерей проводят специальные акарицидные обработки. Препараты против паразитов можно использовать и на своих участках – содержащиеся в них вещества активны против большинства садовых вредителей. 
клещи

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