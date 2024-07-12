Заслуженный врач Бурятии празднует 90-летний юбилей

Светлана Петровна Рябова отработала в онкологическом диспансере более 50 лет
Сегодня, 12 июля, 90-летний юбилей празднует врач хирург-онколог, маммолог, заслуженный врач Бурятии Светлана Петровна Рябова. Об этом сообщил минздрав Бурятии.
Светлана Петровна родилась в Башкирии. В 1959 году приехала из Курска по распределению в Бурятию. Работала хирургом во второй городской больнице. В онкологию попала благодаря Василию Катцину – у него был особый талант собирать вокруг себя истинных энтузиастов. Осваивала хирургическую технику у Николая Илькова. В 1960 году самостоятельно провела сложную, трудоёмкую операцию — экстирпацию желудка.
Прекрасной школой в получении теоретических и практических знаний стала учёба и работа на кафедре и в отделениях института и онкодиспансера в Ленинграде. После окончания ординатуры ей было предложено место младшего научного сотрудника в радиохирургическом отделении института имени Петрова или ординатором в торакальном отделении Ленинградского онкологического диспансера. По семейным обстоятельствам вынуждена была вернуться на работу в онкодиспансер Улан-Удэ. Вскоре была назначена заведующей отделением общей онкологии.
В 1968-1974 гг Светлана Петровна возглавляла 1 хирургическое отделение онкодиспансера. В этот период активно внедрялись в практику новейшие методы лечения и диагностики. Проводились различные методы лечения: оперативное, комплексное лучевое, комбинированное, сочетанное, химиотерапия и гормонотерапия. В отделении лечились не только взрослые, но и дети с различной онкопатологией.
В 1974 году Светлана Петровна была переведена в радиологическое отделение, где освоила методы лучевой терапии.
В 1978 году прошла курс усовершенствования по дистанционной гамма-терапии в институте имени Герцена в Москве. Совместно с педиатрами республиканской больницы впервые внедрила в практику лучевой метод лечения при нейролейкозах у детей.
В 1989 году перешла на поликлиническую работу хирургом-онкологом, затем маммологом. По мнению пациентов, она одна из лучших маммологов республики.
Врач высшей квалификационной категории, специалист с широкими познаниями в различных областях клинической онкологии и прекрасный диагност.
Светлана Петровна Рябова отработала в онкологическом диспансере более 50 лет.
Заслуженный врач Бурятии празднует 90-летний юбилей
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