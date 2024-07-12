Контракт будет скоро заключен
В исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ изготовят вагонку штиль. Заказчиком выступит ООО, занимающееся оптовой торговлей автодеталями.
- По предварительной договоренности в ближайшее время будет заключен контракт на изготовление вагонки штиль объёмом 40 кубических метров в месяц, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.
Заключение контракта позволит дополнительно привлечь осуждённых к труду.
В улан-удэнской колонии изготовят вагонку штиль
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