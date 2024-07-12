В улан-удэнской колонии изготовят вагонку штиль

Контракт будет скоро заключен



В исправительной колонии № 2 в Улан-Удэ изготовят вагонку штиль. Заказчиком выступит ООО, занимающееся оптовой торговлей автодеталями.



- По предварительной договоренности в ближайшее время будет заключен контракт на изготовление вагонки штиль объёмом 40 кубических метров в месяц, - сообщила пресс-служба УФСИН России по Бурятии.



Заключение контракта позволит дополнительно привлечь осуждённых к труду.

