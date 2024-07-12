В летнем лагере Улан-Удэ из-за туберкулёза у вожатого начали эпидрасследование

После того, как у вожатого, работавшего в спортивно-оздоровительном лагере «Зорька» на Верхней Берёзовке, обнаружили туберкулёз, к ситуации подключилось республиканское управление Роспотребнадзора. Там начали эпидемиологическое расследование, в рамках которого организовали необходимые профилактические и противоэпидемические мероприятия.
Это касается и контактных лиц. Эпидрасследование по установлению причинно-следственной связи продолжается. Ситуация находится на контроле надзорного ведомства.
Болезнь у экс-вожатого протекает в закрытой форме, а потому вероятность заражения окружающих минимальна.
Ранее этот лагерь оказался в центре громкого скандала. В соцсетях писали, что экс-вожатый делал детям непристойные предложения, а ещё несовершеннолетним якобы не давали принимать душ. Эту информацию прокомментировали в комитете по физической культуре и спорту городской администрации, которому подчиняется «Зорька».
Ранее этот лагерь оказался в центре громкого скандала. В соцсетях писали, что экс-вожатый делал детям непристойные предложения, а ещё несовершеннолетним якобы не давали принимать душ. Эту информацию прокомментировали в комитете по физической культуре и спорту городской администрации, которому подчиняется «Зорька».