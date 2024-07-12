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В районе Бурятии до конца 2024 года планируют возвести новую школу

В районе Бурятии до конца 2024 года планируют возвести новую школу
Общество,  Фото:управление капитального строительств

Её строительство поддержал Михаил Мишустин

В селе Бaянгoл Баргузинского района продолжается строительство новой школы на 176 учащихся. Учреждение будет состоять из трёх блоков, где разместятся учебные кабинеты, библиотека и спортивный зал. Сейчас подрядчик завершает строительство конструктива блока А и начал возведение двух других блоков. Об этом сообщает управление капитального строительства (УКС) правительства Бурятии.

Строительство нового объекта идёт на территории старой школы. Ранее подрядная организация разделила здание на две части, одну из них демонтировала. До недавнего времени вторая половина школы была действующей, но вскоре её тоже разберут. Дети пока будут учиться в приспособленном помещении.



Управление капитального строительства поставило задачу подрядчику до 1 сентября достроить конструктив всех трех блоков, закрыть тепловой контур здания и выполнить черновую отделку помещений.

- Также до 1 сентября необходимо закончить прокладку внешних инженерных сетей и начать благоустройство прилегающей территории. В настоящее время на строительной площадке работает около 60 человек, отметил главный инженер УКС Евгений Путятин. - Задача - увеличить количество рабочих до 100 человек к 1 августа.

В 2023 году глава Бурятии Алексей Цыденов обратился к председателю правительства России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать строительство новой школы в селе Баянгол Баргузинского района.

- Поддержим. Соответствующее поручение дадим Минфину - рассмотреть возможности финансирования, софинансирования, - пообещал тогда Мишустин.

Старая школа в селе Баянгол была построена ещё в середине прошлого века. По оценкам специалистов, состояние здания уже не позволяло провести в нем капитальный ремонт. И оно было признано аварийным. Современное учебное заведение планируется ввести в эксплуатацию до конца 2024 года. Принять учеников новая школа сможет в следующем году.

дети школа УКС Мишустин образование. Баргузинский район

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